法國西南部山火持續離波爾多僅15公里　逾22萬人已撤離｜有片

法國西南部的山火持續燃燒，7月26日，消防員奮力控制威脅波爾多市的山火，當地政府據報已疏散22萬居民。



據路透社報道，法國西南部地區正遭受山火侵襲，而這股強烈的夏季熱浪席捲了歐洲許多地區。西班牙早前已宣布進入國家緊急狀態，華倫西亞附近的一場野火導致一名老人喪命。

法國西南部山火持續：

波爾多市長Thomas Cazenave同日表示：「山火火場距離波爾多主城區入口約15公里。」法國內政部長Laurent Nunez在網上發文稱，總體形勢仍然「嚴峻」。

波爾多地區以其葡萄園而聞名，波爾多市也是前往大西洋沿岸附近度假勝地的遊客的主要交通樞紐之一。

本周較早時候，山火爆發並蔓延至阿基坦大區的熱門夏季度假勝地費雷角（Cap Ferret），截至目前，政府已從法國西南部疏散了22萬人。

據報道，當地農民也自願加入消防員的救援隊伍。

65歲的農民Pascal Roudier表示：「我們來幫忙是因為，如果這是我們自己的地區，我們也希望其他人這樣做。而且考慮到災難的規模，我們認為我們的努力也十分必要。」

+ 1

路透社氣候監測數據顯示，截至目前，阿基坦大區（Aquitaine）今年7月份的平均最高溫度為攝氏32.2度，比1961年至1990年間該月的平均最高氣溫高出7.3度。