柏林汽車撞入同志遊行人群1死29傷　官員：料為伊斯蘭主義恐襲

德國首都柏林7月25日發生汽車撞人群事件，有人駕車撞向參與同志遊行的人群，死傷人數升至1死29傷，據警方指，有數人是遭武器刺傷。警方正追捕疑犯21歲青年Abdul B.，為黎巴嫩裔德國公民，並稱他與伊斯蘭主義勢力有關聯。

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）稱，目前線索都指向這是一宗伊斯蘭主義恐怖襲擊（Islamist terror attack）。



德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）2026年7月26日向傳媒發表講話（Reuters）

多布林特指，「我們正在調查的疑犯此前就因多次犯罪記錄、激進化傾向以及與伊斯蘭主義團體的聯繫而備受關注。」

他稱「我們在這看到的一切都表明，我們遭遇一宗伊斯蘭主義恐怖襲擊。」

他又指德國16個邦已聽取有關這次襲擊的簡報，且向這些邦發出建議，即重新審視重大活動的保安措施，包括未來的同志遊行活動。他稱不能排除有人會模仿犯案。

事發於當地時間25日晚上10時左右，地點為靠近柏林地標勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）的Tiergarten公園，一輛白色汽車撞入人群，警方之後在公園內找回遭遺棄的車輛，發現車輛撞樹，疑犯已經逃去。

據警方指，在汽車撞人事件中，有數人是遭武器刺傷，但未透露更多細節。

事件發生後，原本舉行的「克里斯多福大街紀念日」（Christopher Street Day）同志遊行及慶祝活動取消。

德國警方之後指，相信當時有至少一名疑犯從車上逃去，正搜捕21歲青年Abdul B.，身材偏瘦，身高約1.9米，黑髮，身穿黑色連帽衫和白色褲子，警方並稱資料顯示他與伊斯蘭主義勢力有關聯。

警方指疑犯可能持有武器，呼籲公眾若遇到對方時勿靠近。