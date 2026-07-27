美國連續兩天暫停對伊朗的攻擊　特朗普聽取匯報後建議停止

由於美國高級軍官建議總統特朗普（Donald Trump）停止轟炸行動，美國已連續第二個晚上暫停對伊朗的空襲。同時，為避免全面戰爭重燃，外交談判仍在持續。



特朗普據報正在權衡這場持續近五個月的衝突中的外交和軍事選項。特朗普政府高級官員已向其匯報彈藥庫存日益減少的情況，這可能會阻礙在該地區持續進行軍事行動。

美媒Axios報道，中央司令部司令庫珀（Bradley Cooper）日前向特朗普表示，美國幾乎打擊了所有針對伊朗的目標，如果不恢復大規模作戰行動，繼續轟炸的意義不大。

此外，副總統萬斯（JD Vance）和參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上週五在橢圓形辦公室會晤時警告特朗普，重啟對伊朗的軍事行動存在風險。

2026年6月18日，美國副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行的新聞發布會上發表演講。（Reuters）

特朗普同日向美媒表示：「我們現在正在和伊朗方面對話。我認為隨着時間的推移，他們的態度越來越認真。我們已經做好充分準備，隨時可以行動，但我們仍在與他們對話。」

另一方面，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）預計將於週二訪問白宮。內塔尼亞胡一直公開批評華盛頓與伊朗領導人的談判，並敦促美國繼續對伊朗進行打擊。