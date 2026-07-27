法國西班牙怪物級山火引發「火積雲」　逾30萬人疏散撤離

法國和西班牙山火持續蔓延，兩國合共有逾30萬人疏散。其中，法國南部的山火逼近「世界葡萄酒之都」波爾多，山火面積相當於巴黎的4倍，大火距離主城區僅15公里，消防正努力阻止火勢蔓延。西班牙民防和緊急服務部門首長Virginia Barcones形容，阿維拉（Ávila）附近的火勢周長280公里、覆蓋7萬7000公頃，屬「怪物級災難」。



波爾多官員周日呼籲，遊客遠離火災區。當地機場雖仍有航班運營，惟機場週邊的酒店區已被疏散，直至另行通知。機場方面表示，他們「正在盡一切努力為該地區提供必要的支持，以應對持續的火災」。

波爾多所在的吉倫特省（Gironde）多處房屋被毀，當地官員稱他們正面臨「法國前所未有的極端火災」。當地已部署1200名警察，防止疏散居民家中發生竊盜事件。

在吉倫特省以外，東南部瓦爾省（Var）官員表示，瓦拉日市（Varages）又發生了三宗新山火，並指責「蓄意縱火」。

法國消防員全國聯合會（FNSPF）表示，這一嚴重山火在法國主要火場產生前所未見的「火積雲」（pyrocumulonimbus），這種巨大的火雲能製造向外吹送的強風，並且夾雜會引發更多大火的閃電。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）7月27日將召開緊急內閣會議，商討應對山火。

西班牙中部和東部同樣受山火肆虐，約10萬人受影響，其中中部阿維拉省的山火面積約5萬公頃，成為該國有紀錄以來規模最大的山火。當地消防部門正遏止山火與鄰近托萊多省的火頭連成一線。但有當地官員指出，火勢失控加上天氣條件惡劣，預計山火將會持續。

7月26日，西班牙馬德里聖馬丁德瓦爾德伊格萊西亞斯，一名軍事緊急部隊（UME）成員正撲滅山火。(Reuters)

另外，意大利首都羅馬南部有公路受山火波及，部分路段封閉，引發交通混亂。南部普利亞（Puglia）地區亦有海邊度假區受山火威脅，數百名遊客乘坐海岸防衛隊船隻撤離。