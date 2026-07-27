習近平同盧拉通電話：支持巴西維護自身主權獨立　反對外來干涉

國家主席習近平7月27日應約同巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）通電話。習近平表示，中方願同巴方進一步加強雙邊和多邊戰略協作，延續兩國命運共同體建設的良好態勢，強調面對新形勢、新挑戰，中國和巴西作為全球南方重要成員，應當堅定站在歷史正確和文明進步一邊，為改革完善全球治理體系、捍衛國際公平正義發揮更大建設性作用。習近平還稱，支持巴西維護自身主權獨立，反對外來干涉。



習近平周一稱，今年是中國共產黨成立105周年和中國「十五五」開局之年，巴西也將迎來重要國內政治議程。近年，中巴命運共同體建設和兩國發展戰略對接取得積極進展，為促進中巴兩國發展和兩國人民福祉發揮重要作用，也為動盪的國際局勢注入寶貴的穩定性。

習近平強調，面對新形勢、新挑戰，中國和巴西作為全球南方重要成員，應當堅定站在歷史正確和文明進步一邊，為改革完善全球治理體系、捍衛國際公平正義發揮更大建設性作用。雙方要攜手推動「大金磚合作」高品質發展，把准合作方向，維護團結勢頭，打造更多成果。

盧拉7月27日表示，巴方願同中方密切多邊協調，維護聯合國權威，加强金磚團結合作，堅定捍衛多邊主義，堅決反對強權政治。（Reuters）

盧拉則表示，巴中構建更公正世界和更可持續星球的命運共同體取得積極進展，各領域合作發展迅速，兩國貿易額再創新高。巴方願同中方密切多邊協調，維護聯合國權威，加强金磚團結合作，堅定捍衛多邊主義，堅決反對強權政治。