美國宣布對巴西大部分商品加徵25%關稅　7月22日起生效

美國貿易代表辦公室7月15日（周三）宣布，貿易代表署已完成對巴西的「301條款」調查，將從7月22日起對巴西大部分進口商品加徵25%的關稅。關稅將適用於數千種巴西進口商品，包括糖、農業機械、服裝、電機、紙張和鋼鐵等，但牛肉、咖啡、稀土、能源產品、飛機等產品獲得豁免。



路透社報道，特朗普（Donald Trump）政府在6月提議對巴西大部分進口商品加徵25%的懲罰性關稅，理由是巴西在數字貿易到非法砍伐森林等一系列問題上的做法不公平。

2026年5月7日，美國華盛頓特區，圖為巴西總統盧拉在會見特朗普後發表講話。（Reuters）

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在一份聲明中表示，「過去一年與巴西進行的廣泛談判並未解決這些問題，但我們仍然願意繼續與巴西談判，以期對本次調查中發現的問題做出亟需的改變。」

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，美國的決定沒有任何正當理由。他於X表示，巴西將立即啟動援引《互惠法》規定的程序，並在世貿組織爭端解決機制框架內重新審議此事。

此外，美國貿易代表辦公室已啟動近80項貿易調查，或對包括中國、歐盟、印度、日本、韓國、墨西哥在內的數十個國家加徵新一輪關稅。