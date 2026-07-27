澳洲多家品牌據報用中國蕃茄冒充本地種植產品銷售　部份源自新疆

據澳洲媒體調查，澳洲多家食品品牌將產自中國的蕃茄產品作為澳洲本土生產產品銷售。法證檢測結果顯示，其中部份產品來自新疆地區。



據澳洲廣播公司（ABC）報道，接受檢測的Leggo's品牌大多數蕃茄醬產品，包括罐裝和瓶裝產品，都被發現帶有誤導性標籤。該品牌隸屬於美國食品巨頭Simplot，其包裝上強調產品原料來自澳洲農場。

2024年8月27日，中國新疆，圖爲一架蕃茄採收機器在農田中收穫蕃茄，資料圖片。（Getty）

澳洲連鎖超市Coles的意式蕃茄醬，以及Aldi自有品牌Remano蕃茄醬，也未通過檢測。

上述結果是ABC旗艦調查節目《Four Corners》歷時八個月調查的一部份。

據報道，檢測由法證實驗室Source Certain進行。該實驗室曾與美國聯邦調查局（FBI）、國際刑警組織以及澳洲聯邦警察合作。

Source Certain分析了39個品牌共221款加工蕃茄產品，包括蕃茄醬、蕃茄泥和蕃茄丁。

2026年7月27日，澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）刊出調查報道，指多家食物公司使用中國蕃茄加工產品，冒充本地種植蕃茄或意大利種植蕃茄加工產品進行銷售，部份蕃茄源自新疆，圖為涉事公司Leggo's旗下相關產品。（X@toot5000）

檢測結果顯示，22%的產品未通過原產地檢測，另有6%的產品被列為須要進一步檢測。

所有未通過檢測的蕃茄產品均來自中國。其中53%被實驗室追溯至新疆，其餘產品確認來自中國，但無法確定具體來自中國哪個地區。

Source Certain多年來一直致力於開發法證檢測技術，以驗證食品、木材和棉花等產品的實際產地。

該實驗室通過分析食品獨特的化學指紋，識別其生長環境中土壤、水源和氣候留下的特徵，從而確定產品產地。

Aldi發言人在7月27日發給彭博社的電郵聲明中否認有關指控，並稱供應商必須提供能完整追溯產品原材料來源及生產過程的證明。相關產品的原料來自意大利和澳洲。

Coles發言人說，該公司「沒有證據」顯示，節目點名的蕃茄醬產品使用了中國產蕃茄。「我們堅決否認任何有關Coles明知故犯誤導消費者、涉及食品欺詐或從食品欺詐中獲利的說法。」

擁有Leggo's品牌的Simplot公司未立即回應彭博社的置評請求。不過，該公司在回應ABC時，對調查結果提出異議。

2026年3月16日，澳洲墨爾本，圖爲顧客在Coles超市選購蔬菜。（Getty）

新疆是全球重要的蕃茄產區之一。美國在2021年以強迫勞動問題為由，禁止進口新疆蕃茄產品；中國否認有關指控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

