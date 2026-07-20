美國寄生蟲疫情　FDA：涉事公司生菜樣本證實「假陽性」

美國多個州份傳出環孢子蟲病（cyclosporiasis），矛頭指向一批生菜產品。美國食品及藥物管理局（FDA）7月19日表示，化驗室專家重新檢查樣本後，證實該批來自加州生菜供應商泰勒農場（Taylor Farms）的生菜樣本呈「假陽性」，當局會繼續調查事件。



路透社19日報道，FDA曾在18日稱，泰勒農場的冰山生菜（Iceberg Lettuce）一個檢測樣本呈陽性，惟當局翌日再發聲明，指再經專家審核後，判斷樣本為假陽性，同時已通知泰勒農場，確保受影響產品從市場上回收。

美國多個州份傳出環孢子蟲病（cyclosporiasis），位於加州的食品供應商Taylor Farms被指是源頭。（Getty Images）

泰勒農場其後向路透社表示，FDA知會公司未有產品樣本驗出環孢子蟲，而公司根據初步資料並出於謹慎考慮，自願回收來自墨西哥中部、最佳食用日期最遲為今年8月3日的冰山生菜。

加州供應商Taylor Farms提供給墨西哥式食品連鎖餐飲品牌Taco Bell的切絲生菜，被指有可能是這次疫情的污染源頭。(Getty Images)

美國連鎖餐廳Taco Bell在印第安納、肯塔基、密歇根及西維珍尼亞州的分咨店接連傳出環孢子蟲個案，導致近百人入院，幸無人喪生。而這些分店曾使用冰山生菜。

環孢子蟲是一種微小寄生蟲，人們食用受污染的食物或水後，可能會患上環孢子蟲病，出現嚴重腹瀉、噁心等症狀，病情可持續數天甚至數月。患者通常在攝入寄生蟲後最多兩週才出現症狀，增加衛生部門追查感染源的難度。