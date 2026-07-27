法國山火火燒眼眉　首出動A400M軍機滅火　能投20噸阻燃劑｜有片

法國西南部近日發生嚴重山火，當地消防員徹夜奮戰，直到7月27日（周一）清晨，仍在與正威脅波爾多市的山火進行搏鬥。當地政府表示，法國約有22萬人已被疏散，鄰國西班牙也有超過7.5萬人被疏散，另有3萬人被要求就地避難。據法媒報道，一架空中巴士的A400M軍用運輸機已加入撲滅山火。相比一般飛機，A400M能夠攜帶三倍的水或阻燃劑，這是法國政府首次動用該軍機參與撲滅山火。



法國媒體就出動A400M軍用運輸機撲滅山火的報道：

據法國媒體報道，空中巴士的A400M是一款軍用運輸機，自2013年起投入服役。2021年，空中巴士與阿卡科技公司合作，提出將其用作滅火飛機的想法。美國從2025年開始用其參與滅火行動。

據路透社報道，塞斯塔斯市長Jerome Steffe表示：「這是一場前所未有的火災。」塞斯塔斯是波爾多市郊外的一個小鎮，數千名居民被迫撤離家園和度假屋。

這場上週在大西洋沿岸附近爆發的火災，目前距離波爾多市區入口僅15公里。

法國氣象局預測，本週稍後波爾多的氣溫將升至攝氏37度，這是一個主要風險。

Steffe指：「這是一場與時間的賽跑，必須在熱浪再次來襲之前控制住火勢。」

報道指，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）政府將於同日召開內閣緊急會議，討論山火形勢。