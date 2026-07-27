印尼央行長突因個人原因辭職　分析師憂或動搖對央行獨立性信心

印尼央行行長瓦爾吉約（Perry Warjiyo）7月27日（周一）突然因個人原因辭職，央行高級副行長達馬​​揚蒂（Destry Damayantianti）後被任命為臨時行長，並承諾央行將保持政策的連續。分析師擔憂瓦爾吉約此舉可能動搖市場對央行獨立性的信心，促使政府出面呼籲投資人保持冷靜。



路透社報道，印尼央行一直面臨支持總統普拉博沃（Prabowo Subianto）「大成長」計劃的壓力。而出於對印尼財政管理和央行獨立性的擔憂，印尼盾在6月跌至歷史低點。

2025年1月15日，印尼雅加達，印尼央行行長瓦爾吉約（Perry Warjiyo）在印尼銀行總部舉行的新聞發布會上發表演講。（Reuters）

經濟與法律研究中心執行董事比瑪（Bhima Yudhistira Adhinegara）表示，「瓦爾吉約辭職後，人們現在必須預料到的是印尼央行的獨立性將會削弱。恢復投資者信心絕非易事，尤其是在貨幣政策方向由行政部門掌控的情況下。」

總統普拉博沃支持率下降

普拉博沃的支持率在2025年11月曾高達81.2%，但在2月下旬至3月初進行的一項調查中，這一數字降至66.4%。而其支持率則在2026年7月進一步跌至51.1%。其中，公眾對國家經濟惡化的看法是導致對總統表現滿意度下降的主要原因。

2025年8月15日，印尼雅加達，總統普拉博沃（Prabowo Subianto）在慶祝國家獨立日之際，發表年度國情咨文。（Reuters）

普拉博沃於2024年10月就職，此前他以壓倒性優勢贏得大選，承諾根除腐敗，並透過將GDP年增長率從5%提高到8%來增加經濟機會。然而，今年以來，他的政府一直受到貨幣貶值和股市低迷的衝擊，同時也面臨過度支出和央行獨立性方面的擔憂。