意大利遊學團與泰女子列車爭執　參團青年被爆為公務員子女

泰國一名女子近日在網上發布片段，不滿一群意大利遊學團成員7月23日在泰國曼谷BTS列車內大聲説話喧嘩，在女子要求他們調低聲量後，有人舉中指，又有人向她説「抱歉，還給你們國家帶來錢」。據悉，意大利青年參加的是由一間專門為意大利公務員子女組織旅行的公司，並得到意大利國家社會保障局（INPS）的支持。



在事件中，泰國女子多次叫一群意大利青年降低聲量，用英文指「在泰國，我們不高聲叫喊。」但未獲認真看待，據報道，有一名年青女遊客當時串爆指：「抱歉，還給你們國家帶來錢」（Sorry for bringing money to your country.）又有一名男子向她的鏡頭揮手、舉中指。

意媒Il Post報道，這段影片在發布後迅速走紅，引發數百人向意大利駐曼谷大使館的Facebook主頁留言，要求對此事展開調查。意駐泰國大使館隨後發表聲明，就這群年輕男女的「不當行為」表示歉意和譴責。

意大利使館上傳遊學團代表道歉的影片（影片截圖）

幾天后，該遊學團代表錄製一段道歉影片，後由意大利駐泰國大使館發布。遊學成員就他們的行為以及冒犯泰國文化向泰國公民道歉，並感謝泰國的熱情接待。