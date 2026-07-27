商務部籲美方停止對華企業抹黑：很多美國AI公司蒸餾中國模型

對於美國部份高級官員公開表示將針對中國人工智能企業所謂「蒸餾」美國前沿模型開展調查，並可能以「竊取美國知識產權」等為由制裁中國企業，中國商務部7月27日呼籲美方停止對中國企業的抹黑和制裁威脅，並反指很多美國AI企業在研發和訓練過程中蒸餾了中國的模型。



商務部回應記者提問時表示，中方一貫反對美方將科技經貿問題政治化、工具化，以各種莫須有的理由污名化中國企業並實施制裁。美方罔顧有關中國企業人工智能模型與美前沿模型發佈時間非常接近、中國部分模型能力已處於領先地位等事實，給中國企業扣上所謂依靠「蒸餾」「竊取美國知識產權」等帽子，還威脅進行打壓制裁。這些做法缺乏事實依據，沒有法理支撐，在實踐上搞雙重標準，屬於典型的人工智能霸權主義行徑。

2026年7月17日，在上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）上，民眾走過中國AI企業月之暗面（Moonshot）展位，該展位正在推廣其Kimi K3 AI模型。（Reuters）

商務部認為，創新不是任何一方的專利。中國人工智能企業長期深耕基礎研究，堅持科技自立自強與開放合作並重，秉持共商、共建、共享理念，推動人工智能技術快速發展，在前端代碼能力等越來越多的領域取得喜人成就。

商務部提到，據了解，很多美國人工智能企業在研發和訓練中蒸餾了中國的模型。值得注意的是，美業界眾多企業公開反對美國威脅制裁中國人工智能企業。近200家美國初創企業敦促美國政府不要切斷對中國開源模型的訪問，認為這將削弱美國企業競爭力。一些美國大型跨國企業表示，模型蒸餾是一種行業廣泛應用的技術，應允許美國企業使用中國開源人工智能模型。

2026年7月16日，中國商務部發言人何亞東召開例行記者會。（商務部網站）

中方敦促美方傾聽中美兩國業界客觀、理性聲音，糾正霸權思維，停止對中國企業的抹黑和制裁威脅。對於任何實質性損害中方利益的行為，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身正當合法權益。希望美方切實落實兩國元首共識，同中方相向而行，加強人工智能對話、溝通，共同推動人工智能向上向善，通過推進並完善人工智能治理造福兩國和世界。