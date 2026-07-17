美國確認不再延續涉香港的國家緊急狀態　中方表示讚賞

中國商務部7月17日表示，美國近期已向中方確認，在今年到期後不再延續涉香港的國家緊急狀態，該行政令將終止。中方稱美方有關行動是履行雙方經貿磋商共識的重要一步，中方對此表示讚賞。

路透社之後報道，美國財政部也確認，自2020年透過行政命令宣布、與香港相關的國家緊急狀態已經結束。



中國商務部發言人指，中方注意到有關情況，在中美馬德里經貿磋商中，美方就有關涉港、投資等問題作出承諾，近期美方已向中方確認，第13936號行政令中的涉港國家緊急狀態今年到期後不再延續，該行政令將終止。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中方稱美方有關行動是履行雙方經貿磋商共識的重要一步，中方對此表示讚賞，又指維護香港繁榮穩定符合中美共同利益，美方涉港政策向積極方向調整，也符合國際社會的普遍期待。

中方稱希望美方恪守有關國際公約和雙方共識，尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來，爲構建中美建設性的戰略穩定關係發揮積極作用。

為何美國有「涉香港的國家緊急狀態」？

香港2019年發生反修例風波後，美國以維護香港民主、人權為由實施大量涉港制裁措施。

2020年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）通過第13936號行政命令（《香港正常化總統行政令》），根據《國家緊急狀態法》宣布針對香港的國家緊急狀態，稱是應對香港局勢對美國國家安全、外交政策及經濟所構成的不尋常及特別的威脅。

圖為香港維多利亞港的景色。（Getty）

在行政令中，特朗普指認定香港不再享有足夠自治權，因此不應享有與中華人民共和國不同的待遇，又指美國政策應在法律允許範圍內，並出於美國國安、外交政策和經濟利益的考慮，暫停或取消對香港的特殊和優惠待遇。

此後白宮多次延長有關行政令，引來中方、港府多次批評，斥美國一再泛化國家安全概念。