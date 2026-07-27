美媒：美軍司令建議停止轟炸霍爾木茲　稱「襲擊成效已達極限」

當地時間7月26日，美國時政新聞網站AXIOS引述兩名知情人士報道，美國在中東地區級別最高的軍事指揮官、美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）曾建議停止對霍爾木茲海峽周邊地區的轟炸行動，理由是相關行動已經達到其有效性的上限。



知情人士透露，庫珀的建議，以及其他軍事和文職顧問的意見，共同影響了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）24日作出暫停空襲伊朗的決定。這是近兩周以來特朗普首次下令美軍停止對伊朗目標實施打擊，此前，美軍一直在伊朗南部沿海地區以及霍爾木茲海峽周邊發動空襲。

2026年7月18日，美軍中央司令部（CENTCOM）發布打擊伊朗的畫面，顯示一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS ）

AXIOS指出，這一建議意味着美國總統身邊的軍事和文職顧問均承認，軍事手段，尤其是依靠空中打擊展開的軍事行動，存在現實限制，並非能夠無限達成目標。

消息人士稱，在與高級顧問和軍方官員會面前幾天，特朗普一度傾向於恢復大規模軍事行動。但他的態度自23日晚間開始發生變化，並最終於24日決定放緩對霍爾木茲海峽的轟炸行動。

據報道，上周早些時候，庫珀已向五角大樓、參謀長聯席會議和白宮提出了下一步行動建議。他認為，美軍過去兩周在霍爾木茲海峽地區的軍事行動，已經「大幅削弱」了伊朗攻擊船隻的能力。

庫珀向美國決策層強調，美軍此前確定的轟炸目標已經「基本被摧毀」，在沒有決定恢復大規模作戰行動的情況下，繼續過去兩周的轟炸行動「沒有意義」。

此外，美媒引述一名知情人士和一名美國官員報道稱，當特朗普7月24日在白宮會議上權衡升級針對伊朗戰事的可能性時，美國副總統萬斯和美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）都表達了擔憂。

美國《紐約時報》25日則報道，美國政府高層尤為擔憂，戰事進一步激化將過度消耗美國國防部部署在中東的「愛國者」反導攔截彈及其他防空彈藥，這些防空武器本就存量告急，使美軍在面對伊朗報復時承受更大風險。

圖為美軍部署在德國的「愛國者」導彈系統，攝於6月6日。(Reuters)

報道引述美方官員表示，攔截彈庫存告急只是諸多考量中的一項，重啟大規模作戰行動本身就潛藏巨大風險。特朗普及其核心幕僚還擔心，中東戰爭進一步擴大，可能使美國的海灣盟友遭到伊朗報復，並損害美國與這些盟友的關係，同時給全球經濟、能源供應和難民問題帶來更大壓力。

本文獲《觀察者網》授權轉載

