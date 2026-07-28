特朗普推新一輪關稅　格里爾：預計不會衝擊經濟

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）認為，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因60個貿易夥伴執行強迫勞動禁令方面存在鬆懈而祭出的新關稅，不會對經濟造成衝擊。



路透社報道，格里爾周一（7月27日）接受霍士新聞頻道（Fox News）訪問時說，上週向60個經濟體加徵的10%或12.5%新關稅，與美國此前向全球徵收、現已失效的10%臨時關稅類似。而且與先前屬普適性稅率的10%臨時關稅相比，新的301條款關稅只是針對較小範圍的經濟體。

當被問及這些關稅會否影響聯儲局本週的貨幣政策決策時，格里爾說：「我認為這根本不會產生任何影響。」

2026年4月2日，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在華盛頓特區白宮接受媒體訪問。（Reuters）

「我們推出的一套關稅，針對範圍較小，不是涵蓋全世界。很多稅率相當接近，所以應該不會產生與我們目前所經歷的經濟影響。」不過美國貿易代表辦公室表示，新關稅仍將覆蓋美國99.4%的進口商品。

格里爾稱，美國貿易代表辦公室正在繼續推進另一項根據 1974年《貿易法》第301條款開展的廣泛關稅調查，調查針對中國、越南、墨西哥、歐盟等16個主要貿易夥伴的工業產能過剩問題。他說：「我們希望盡快結束這項調查，並提出具體方案。」他說，這可能會導致這些經濟體被徵用額外關稅。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）批評特朗普政府新一輪關稅提案「不合理」。（Reuters）

美國最高法院今年2月20日裁定，特朗普去年4月引用1977年《國際緊急經濟權力法》向貿易夥伴加徵「對等」關稅，逾越總統權限，且違反憲法。特朗普隨即援引《1974年貿易法》第122條，宣布對全球徵收10%的臨時關稅，為期150天，這項關稅措施7月24日到期。

美國貿易代表辦公室7月24日引用1974年《貿易法》第301條款，以「疏於制止強迫勞動」為由，對60個經濟體加徵10%或12.5%的關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

