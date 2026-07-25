美國對60貿易夥伴徵關稅　生效不足一天遇法律挑戰　2小企業提訴

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府宣布依據《1974年貿易法》第301條，以「強迫勞動」為由對60個貿易夥伴加徵10%至12.5%關稅後，相關措施已經於當地時間7月24日凌晨12時01分生效。美國非營利律師事務所「自由正義中心」（Liberty Justice Center）同日稍後代表2間美國小企業提訴，以阻止政府執行或徵收該關稅。



美國全國廣播公司（NBC）24日報道，「自由正義中心」代表的兩家小企業，分別是業務位於紐約的線上香料零售商Burlap&Barrel，以及是位於加州的零售商Collective Horology。

這張攝於2025年4月10日的設計圖片中，可看見美國國旗和寫有「關稅」字眼的標籤。（Reuters）

「自由正義中心」在聲明中表示，它們認為美國貿易代表辦公室行事專橫，對60個實質上不同的經濟體徵收幾乎統一的關稅，卻沒有給出合理、有記錄的解釋，以說明這些關稅將如何解決其所認定的「強迫勞動」問題。

「自由正義中心」補充指，它們不否認各國政府應該打擊強迫勞動，但質疑美國貿易代表辦公室在未根據《1974年貿易法》第301條款針對特定國家調查結果的情況下，是否有權徵收關稅。

2025年5月13日，美國加州聖佩德羅（San Pedro）洛杉磯港，一面美國國旗在一艘貨船和貨櫃上飄揚。（Reuters）

報道指，該訴訟目前已被提交至紐約的國際貿易法院，白宮則尚未就此發表評論。