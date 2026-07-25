特朗普關稅陰霾下　美加大橋慶祝開幕　加拿大未邀美方出席儀式

在美國總統特朗普（Donald Trump）再下令對加拿大增關稅的陰霾下，加拿大連接安大略省溫莎和美國密歇根州底特律的大橋即將通車，7月24日舉行開幕慶祝儀式，但未邀請美國官員出席。



路透社報道，在戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）7月27日正式通車前，加拿大取消原定舉行的跨境剪綵儀式，僅邀請加拿大民眾慶祝大橋里程碑式的開通。

2026年7月24日，美加大橋在正式通車前舉行開幕儀式，並讓孩子在橋上玩曲棍球（Reuters）

在儀式上，主辦方鼓勵出席者身穿加拿大國旗的紅白兩色服裝，以展現加拿大人的自豪感，他們也遭禁止進入大橋的美國一側。

安大略省省長福特（Doug Ford）表示，特朗普的關稅政策使加美關係變得更加複雜，但大橋「展現我們兩國攜手合作所能取得的成就」。他穿起加拿大國家冰上曲棍球隊的紅色球衣，表示安大略省不會在與美國的對抗中退讓。

他說：「加美兩國攜手合作，比起各自為政，對我們雙方都更有利。」

美加大橋舉行開幕儀式，加拿大安大略省省長福特（Doug Ford，左二）出席慶祝大橋開幕（Reuters）

針對特朗普早前下令對加拿大多項產品加徵50%關稅，加拿大總理卡尼（Mark Carney）7月23日表示，在新關稅於8月19日生效前，會加緊與美國展開貿易談判，但如果無法達成協議，加拿大將不惜一切代價捍衛自身利益。