保時捷受中國市場銷量暴跌與關稅打擊　再宣布裁員5千人

受到中國市場銷量暴跌、美國關稅上調以及過早押注電動車等因素的打擊，德國跑車Porsche（保時捷）7月27日（周一）再宣布將裁員5000人。保時捷此前已於2025年2月達成首輪裁員計劃，裁員3,900人。公司CEO萊特斯（Michael Leiters）於今年早些時候也宣布，因關閉部分子公司與重組再裁減500人。



《華爾街日報》報道，根據與工人代表及工會達成的裁員協議，保時捷公司將透過提前退休和其他自願措施來減少員工人數，同時保證其德國核心工廠的未來，並在2035年前投資約24億美元。

2025年9月7日，在德國慕尼黑舉行的慕尼黑國際車展（IAA Munich）媒體預覽會上，Porsche（保時捷）911 Turbo S亮相。（Reuters）

萊特斯表示，與工人達成的協議「使我們有機會對公司進行策略調整，並投資於提升競爭力」。員工也同意接受較溫和的獎金和加薪幅度，以及減少遠距辦公時間至每月8天，而非先前約定的12天。

報道指，保時捷面臨的主要問題在於中國市場。去年，保時捷在中國的銷量下滑至41,938輛，不到2021年高峰的一半。且目前幾乎沒有跡象顯示市場正在復甦，預計保時捷2026年上半年在中國的銷售量將比去年同期下降32%。

2019年2月19日，德國汽車製造商Porsche（保時捷）的員工在德國Stuttgart-Zuffenhausen的保時捷工廠組裝跑車.（Reuters）

美國的關稅政策也帶來新的挑戰。保時捷在美國銷售的所有汽車都是從歐洲進口的。去年，這些新關稅讓該公司損失大約8億美元。