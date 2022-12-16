保時捷二戰時代與納粹德國關係密切　奧地利林茨市決定改街名

奧地利東北部城市林茨（Linz）市政府12月15日宣布，為市內原本以名貴跑車製造商保時捷（Porsche）創辦人命名的街道改名。



《衛報》報道，林茨市政府發言人表示，連同「保時捷路」（Porscheweg）在內，市內合共有四個街名需要更改，預計市議會在12月之內通過決定，但暫時仍未決定新名稱。

林茨市政府在2019年成立六人專家委員會，調查當地街名。報告在11月公布，在市內1,158條街道中，有64條被評為「有問題」。該批街道分別紀念61男3女，不過他們都是納粹黨員，甚至曾經活躍參與宣揚納粹主義。

林茨市（Linz）位於奧地利東北部，距離首都維也納185公里。（Getty Images）

專家特別指出其中4男有反猶太思想，當中包括出生於奧地利的保時捷創辦人斐迪南·保時捷（Ferdinand Porsche）。林茨市政府指，他在納粹主義的戰時經濟扮演重要角色，而且積極推廣強迫戰俘和集中營人士勞動，承認不少人及兒女因為在不人道的環境下喪生。

保時捷公司表明不支持林茨市政府的決定，指消滅公眾地方的歷史，無助社會進展。

奧地利在二戰時有大約20萬名猶太人居住，其中三分一遭殺害。當局在最近三十年開始認真審視國家以前在猶太人大屠殺（Holocaust）的角色，全國不少街名被指與種族主義者、反猶太主義及有污點的歷史名人有關，因此需要改名或豎立牌匾解釋背景等，但這些措施仍是當地熱議問題。