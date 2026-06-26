全球唯一！保時捷推《反斗奇兵5》聯乘訂製跑車　拍賣後收益全捐

迪士尼彼思動畫《反斗奇兵5》即將上映，這次電影不僅帶來全新劇情，周邊商品同樣令人驚豔。其中最受矚目的是保時捷跨界合作，為電影主角胡迪、巴斯光年和翠絲量身打造三輛獨一無二的911跑車，由彼思動畫工作室（Pixar Animation Studios）製作設計師Bob Pauley主導設計，展現極致工藝與創意巧思。



在《反斗奇兵5》的故事中，小主人邦妮開始沉浸在電子（3C）世界，讓傳統玩具面臨前所未有的威脅。配合電影上映，這次的周邊商品與IP聯名商品一如往年般五花八門，而保時捷的跨界合作更成為焦點話題。

保時捷為電影主角胡迪、巴斯光年和翠絲量身打造三輛獨一無二的911跑車。（Porsche）

Bob Pauley表示，為巴斯光年打造一輛GT3 RS非常有意義，這是一輛帶有尾翼、具備賽道性能、外型剽悍且具機器人感的車款。他進一步說明，團隊還加入有趣的小巧思，由於巴斯徽章上的身份是Space Ranger，因此將RS改成了SR，代表Space Ranger。在配色方面，巴斯光年跑車的主色調必須包含綠色、紫色和白色，太空人機翼的條紋則放在後尾翼邊緣，徽章鑲嵌在汽車座椅上方，極具辨識度。

聯乘911曝光 胡迪版皮具內裝極精緻▼▼▼

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這三輛跑車由美國加州的彼思總部主導設計，與德國保時捷客製化部門耗費6至8個月跨國協作，讓每輛跑車完美成形。

針對牛仔胡迪的專屬跑車，Bob Pauley認為，胡迪有靴子、帽子、槍套，所以內裝必須要有皮革。這輛車使用復古棕色皮革呈現舊玩具般的質感，藍色牛仔褲的刷色則變成車身烤漆。油門把手上還裝了彼思的球形標誌，別具巧思。

這三款全球唯一的911《反斗奇兵》訂製車將一起進行拍賣，所有收益將捐贈給慈善機構。（Porsche）

保時捷北美公司創意製作人Shelby Akin表示，對於翠絲的車，團隊想要打造一些展現速度感的設計。這輛以翠絲為靈感的保時捷911 Targa非常令人興奮，她擁有美麗且具代表性的外型，也就是橫跨車身的Targa防滾桿。

這三款全球唯一的911《反斗奇兵》訂製車將一起進行拍賣，所有收益將捐贈給慈善機構，外界預期拍賣價將可望突破歷史新高。

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