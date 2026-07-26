3名中國籍男子涉走私4163隻沖繩寄居蟹被捕　疑犯稱不知包裹內容

7月23日，三名中國籍男子因涉嫌違反日本《文化財產保護法》被捕，他們據報非法捕捉並轉移4163隻屬國家級天然紀念物的陸生寄居蟹，並將它們裝入紙箱，試圖從便利店寄出。近年來，沖繩已發生多宗有人試圖將大量陸生寄居蟹作為包裹寄送的案件。



日本媒體就非法捕獲寄居蟹的報道：

綜合沖繩電視台與琉球放送電視台（RBC）報道，三名被捕者均為中國籍公民：包括一名自稱20歲的張姓餐廳員工，一名自稱25歲的無業張姓男子，以及一名自稱29歲的王姓無業男子。

三人涉嫌於6月21日左右，未經文化廳許可，也無正當理由，將4163只寄居蟹（國家指定天然紀念物）從沖繩縣某地運往沖繩市一間便利店。

據稱，三人將寄居蟹裝在六個紙箱中帶入便利商店。翌日，快遞公司發現異常，並向警方報案稱「紙箱內有寄居蟹」。

據警方稱，三人否認指控，聲稱他們「不知道箱子裏裝的是甚麼」、「受陌生人指使」或「想以後再談」。

據報道，在沖繩縣，一系列外國人試圖非法運送寄居蟹的犯罪行為已被證實。其中包括2023年兩名中國籍公民被發現持有約680隻寄居蟹，2025年3月，兩名台灣人試圖運送約1,000隻寄居蟹，以及今年5月四名越南公民試圖運送約1,900隻寄居蟹。

日本已確認有七種寄居蟹，全部被指定為國家天然紀念物。原則上，未經許可轉移或捕捉寄居蟹是違法行為。