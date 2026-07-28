中美AI「蒸餾」爭議升溫　學者：中國提倡按國際規則判斷是否侵權

美國政府指中國人工智能（AI）企業涉嫌通過「蒸餾」獲取美國先進模型能力，並警告可能實施制裁。中國商務部7月27日（周一）反批美國打壓中國企業，是「典型的人工智能霸權主義行徑」，並返指美國AI企業蒸餾了中國模型。



中國官媒同日則提出，應根據AI模型的能力和風險建立分級治理機制，並強調要劃清侵權邊界，以證據判斷是否侵權，不能僅因模型能力提升或來自中國，便推斷竊取了美國技術。

2026年7月17日，在上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）上，民眾走過中國AI企業月之暗面（Moonshot）展位，該展位正在推廣其Kimi K3 AI模型。（Reuters）

美國近期以國家安全、知識產權及模型安全風險為由，加強審查中國開源AI模型。財政部長貝森特（Scott Bessent）上周在網上平台X發文警告，若中國AI企業使用構成知識產權盜竊的「工業級蒸餾攻擊」，可能面臨制裁併被列入實體清單。白宮科技顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）則指中國AI企業月之暗面（Moonshot）搭建複雜平台，對美國模型進行大規模蒸餾，並通過不同訪問方式規避檢測。

月之暗面已否認新推出的大模型Kimi K3是對現有模型的蒸餾複製，並稱K3性能躍升來自底層原創架構創新。

中國商務部回應指美國有關做法，缺乏事實依據和法理支撐，並強調創新不是任何一方的專利。中國商務部還稱，許多美國AI企業在研發和訓練中也蒸餾了中國模型，並引述美國業界觀點說，近200家美國初創企業敦促政府不要切斷對中國開源模型的訪問，一些美國大型科技企業也認為，模型蒸餾是行業廣泛應用的技術，應允許美國企業使用中國開源AI模型。

中國商務部警告，對任何實質性損害中國利益的行為，中方將「採取一切必要措施，堅定維護自身正當合法權益」。

中國央視旗下新媒體賬號「玉淵譚天」同日發表《模型開源，力破西方偏見》一文，提出未來AI模型應根據能力和風險實行分級治理，包括基礎能力開放、部分前沿能力有限開放、商業服務閉源、高風險能力實施訪問控制和安全評測，並建立模型發佈前危險能力評估，以及發佈後的漏洞披露、重大安全事件通報和衍生版本治理機制。

文章以近期美國OpenAI一款實驗性AI智能體，在測試期間未經授權進入AI開發平台Hugging Face系統事件為例，稱平台隨後利用中國模型GLM-5.2完成約1.7萬條攻擊日誌分析並還原攻擊鏈路，以此反駁美國將開源模型與更高安全風險劃等號的觀點。

2026年6月11日，圖為美國AI企業Open AI的標誌。（Reuters）

文章認為，未來AI治理重點不是開源與閉源之爭，而是建立以模型能力和風險為基礎的分級治理框架；知識產權爭議應依據可核查證據判斷，而非因模型來自中國便推斷竊取了美國技術，並強調「中國支持開放，但不意味着主張所有能力無條件擴散」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚接受《聯合早報》採訪時分析，中國商務部回應與玉淵譚天文章圍繞同一邏輯展開，即回應美國指控，也提出中國對AI治理的主張。中國希望向國際社會傳遞的信息是，判斷企業是否侵權，應依據國際認可的規則，而非單一國家制定標準。

中美元首預計9月在華盛頓會晤，顧清揚判斷，雙方將談到AI發展和治理問題。他認為，中國近期召開世界人工智能大會、推動29個國家簽署《成立世界人工智能合作組織協定》，再到商務部回應和官媒提出分級治理框架等，都可視為北京為未來全球AI治理和中美AI對話提前布局。

對於中美圍繞「蒸餾」的爭議，香頌資本董事沈萌認為，美國針對的是利用工業級、規模化蒸餾獲取不正當競爭優勢，而非否定蒸餾技術本身。「蒸餾只是一種模式，關鍵在於如何使用，是商用獲取競爭優勢，還是用於自身學習，兩者有本質區別。」

2026年7月24日，圖為中國AI企業月之暗面（Moonshot AI，左）的標誌與其Kimi應用程式一起顯示在手機上。2026年6月11日，圖為美國AI企業Open AI的標誌（右）。（Reuters）

他評估，美國部分科技企業和初創公司反對全面限制中國開源模型，主要因為中國開源模型成本較低，有助於降低開發成本、提升競爭力，但並不意味它們支持利用蒸餾技術獲取競爭優勢。