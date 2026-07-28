AI有泡沫風險？黃仁勳：一定出現但不是現在　晶片產能需擴產10倍

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳近日接受節目《Axios Behind the Curtain》專訪，談及外界關注的AI泡沫風險。他表示，AI產業目前仍處於建設初期，泡沫「最終會出現，但不是現在」。他認為，這次半導體週期與過去不同，未來10年產業規模需要擴大5至10倍，才能滿足AI基礎建設需求。



供應限制拖慢發展 AI泡沫短期不會出現

據《TechFlow》報道，主持人詢問，過去每次工業革命都曾伴隨泡沫，這一波AI浪潮的泡沫風險在哪裏。黃仁勳回應，泡沫確實終究會發生，但目前並非泡沫階段。他指出，AI產業正處於大規模建設的初期，未來5年內不太可能出現泡沫，5年至10年後則仍存在不確定性。

黃仁勳在一檔訪談節目中表示，泡沫確實終究會發生，但目前並非泡沫階段。（YouTube@Axios）

黃仁勳表示，目前AI發展受到供應端多重限制，包括晶片、記憶體、土地、電力，甚至建築工人都不足，使整個產業在各個環節都面臨限制。他認為，這些限制反而讓產業有更多時間建設基礎設施，延後供給超過需求的可能。

他指出，現階段市場需求強勁，但由於各項實體限制，需求轉化為可運作的超級運算能力仍需要時間，這也推遲了供應過剩的時間點。談到半導體產業規模，黃仁勳表示，他認為晶片產業在未來10年需要擴大5至10倍，因為目前產業規模仍不足以支撐全球AI基礎建設需求。

黃仁勳：這次半導體週期與過去不同

黃仁勳強調，這次半導體週期與過去不同，並非由消費需求、季節性因素或短期市場需求推動，而是由工業基礎建設需求帶動。他將AI基礎設施比喻為能源、網路、高速公路與鐵路等基礎建設之外的新一層「智慧基礎建設」，而這一層建設需要大量晶片支撐。

這次半導體週期與過去不同，並非由消費需求、季節性因素或短期市場需求推動，而是由工業基礎建設需求帶動。（Unsplash@Vishnu Mohanan）

針對外界擔心企業借貸購買英偉達產品可能增加風險，黃仁勳表示並不過度擔憂。他指出，相關企業都是能創造大量現金流的公司，且AI已開始形成獲利循環。他表示，AI工具具備實際價值，例如協助程式開發的AI代理能提升高薪職位的工作效率，已有許多企業願意投入數億美元提升相關能力，

這個循環已經啟動。

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