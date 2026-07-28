美國擬擲數億美元抗衡中國影響力　包括為中美洲更換海底光纜

美媒7月27日報道，特朗普政府正準備大擲數億美元制衡中國全球影響力，其中包括於上周通知國會，計劃斥資1.758億（約13.7億港元）美元，更換加勒比海及中美洲的陳舊海底通訊光纜，以阻止中國的影響力擴大至該地區。

中國外交部周二（28日）指，將海纜議題政治化、泛安全化只會破壞正常的國際市場規則，威脅全球數據互聯互通和網絡安全，不符合任何一方利益。



根據美媒取得的國務院內部文件及通知，此項計劃旨在資助安裝由美國及可信賴夥伴提供的安全光纜基礎設施。特朗普政府對中國在美洲的活動深表關切，反對中國擁有巴拿馬運河兩端的港口、由中國「一帶一路」倡議資助的該地區基礎設施項目，以及中國在電信領域的投資。

報道引述一位國務院官員匿名表示，中國在西半球的經濟活動對美國國家安全和繁榮構成風險，中方的方案看似便宜，但最終會因成本超支、隱藏的維護費用及性能不佳而付出更高代價。

據國務院內部文件概述的提案，本屆政府已製定計劃，在全球範圍內斥資超過3.4億美元（26.66億港元）用於50多個具體的反華項目，其中包括許多在西半球的項目。

報道提到，這筆海底電纜資金似乎是恢復支持旨在削弱中國全球影響力計劃的一部分，整個計劃的總成本將高達數億美元。文件更明確指美國必須回應中方在全球日益增長的經濟、技術和外交影響力，以奪回外交主動權。

中國外交部發言人林劍28日在例行記者會上表示，國際海纜是重要的國際民用基礎設施，事關全球網絡互聯互通和各國民眾的切身福祉。