日媒：美國修改海底電纜規定　中國企業被排除出供應鏈

日媒周五（22日）報道，美國聯邦通信委員會（FCC）近日通過首次明確禁止中國、俄羅斯等國家企業參與美國海底電纜供應鏈的新規，旨在全面防範數據安全風險。



根據《日經亞洲》，新規要求相關項目需提交網絡安全證明，確保設備及技術採購完全排除涉中企成分，同時為日本、歐洲等盟友企業開通快速審批通道，將平均兩年審批期大幅縮短。

2015年10月15日，芬蘭赫爾辛基，圖為當時船隻正在鋪設海底電纜。（Reuters）

報道指，海底電纜每天促成約10萬億美元的金融交易，目前全球95%的國際數據依靠海底電纜傳輸。

全球海底電纜約九成由日商NEC、美商SubCom或法商阿爾卡特海底網路（Alcatel Submarine Networks）製造，其餘則愈來愈多由中國的華海通信製造，而這間公司已在非洲和太平洋島國間有一定市場。

至於海底電纜的營運商，主要則是Google（谷歌）、Facebook母公司Meta，以及擁有雲端運算服務Amazon Web Services（AWS）的亞馬遜（Amazon）等美國科技業巨擘。海底電纜安全的重要性已在過往歷史充分展現，較近例子是在今年4月，1艘載有中國人員的船隻在台灣海峽損壞1條電纜。