《聯合早報》：中國對美國稀土磁體出口量未恢復或引不守承諾質疑
撰文：聯合早報
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儘管中美去年達成貿易休戰協議，中國對美國出口的稀土磁體數量仍遠低於貿易戰前水平，可能進一步引發美國特朗普政府對北京是否遵守協議的擔憂。
彭博社據中國海關數據報道，今年上半年，中國對美國出口稀土磁體這一關鍵工業零部件的數量，比2022年至2024年的平均水平低約20%。在這之後，北京為回應美國總統特朗普發動的關稅戰，收緊了相關產品供應。
中國承諾維持包括稀土磁體在內的關鍵材料供應，是中美兩國領導人去年10月達成暫停貿易戰協議的重要內容之一。
稀土磁體廣泛應用於電動車、工廠自動化和國防設備等領域，因此確保供應穩定是美國製造商的首要任務之一。
報道引述知情人士稱，白宮和美國貿易代表辦公室的工作人員認為，中國沒有按照美方對協議的理解履行承諾。不過，特朗普及其他高級官員一直不願就此向中方施壓。
美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，中國在稀土供應方面的履約情況「並不完美」。
今年上半年，中國對美國的磁體月均出口量為479噸；相比之下，2022年至2024年三年間的月均出口量為586噸。有關數據不包括作為組裝產品一部分出口的磁體。
中國生產全球超過90%的稀土磁體，而美國主導建立替代供應鏈的努力預計還需要數年時間。這意味着，美國各行業仍受制於北京去年4月實施的出口管制。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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