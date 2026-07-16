彭博社：美國怨中國稀土管制　既忌憚衝突又憂中方得寸進尺

據彭博社7月16日引述知情人士消息報道，特朗普政府內部矛盾浮現。官員認為中方未兌現去年釜山元首峰會的稀土供應承諾，但美國刻意沉默、避開衝突，進而擔憂中方繼續向華盛頓施壓、索取更多讓步。



報道稱，去年在釜山舉行的中美峰會達成貿易休戰共識，核心是保障美國稀土與關鍵礦產供應，支撐美國製造與國防產業發展。

美方官員普遍不滿，認為中方未按美方詮釋落實協議，稀土供應受阻拖累民間企業生產，又導致美國國防承包商難以如期交付軍事裝備。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

報道指，財長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）過去一年與中國代表舉行約六次會晤，多家美國科技企業高層赴北京協調供貨，仍難解供應僵局。

彭博社報道，中美談判至今仍未能讓中方就稀土問題作出書面承諾，使得存在辯解空間，美方並非毫無動作，五角大樓將阿里、百度和比亞迪等10多家中國企業列入軍方相關實體清單，限制其與美國機構合作。

一些美方官員認為「中國正試探在激怒美國前所能達到的底線」。

官員透露，美國總統特朗普（Donald Trump）正顧慮中國領導人習近平9月訪美行程、擔心強硬反制會引發中方報復、斷供稀土，造成市場動盪，影響中期選情，所以遲遲不公開譴責或報復。