委內瑞拉地震小狗被困29天奇跡獲救　僅眼部輕微潰瘍｜有片

委內瑞拉雙強震已造成超過5,500人遇難、16,700人受傷，數千民眾流離失所。滿目瘡痍的廢墟之中，奇跡再次誕生，一隻貴賓犬被困長達29天後成功獲救，救援畫面流傳網路，為人們帶來慰藉。



獲救的貴賓犬名為貝利（Beyli），在倒塌的建築殘骸中被困長達29天，近一個月沒有進食和飲水。救援人員發現牠時，牠靜靜蜷縮在主人離世母親的遺體旁，滿身灰塵、虛弱不堪。

從片段可見，貝利獲救後，消防員正在給牠餵水。獸醫表示，貝利僅眼部出現輕微潰瘍，但「很快將好起來」，並驚歎道「這真是個奇跡」。

貝利11歲的主人倫赫爾（Victoria Isabel Rengel）在地震中痛失親人，如今與愛犬在救助中心相依為命。

此次震災中不止貝利創造奇蹟，另有狗狗吉賽爾（Giselle）在震後五日成功獲救，眾多倖存的毛孩，為沉重的災難帶來了難得的溫暖與希望。