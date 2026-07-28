熊本縣地震Aeon Mall冧樓2死　5傷者脫困　另有1人心臟驟停｜有片

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心其後發生爆炸。日本放送協會（NHK）指一面牆被炸飛。事發後，商場建築物的外牆剝落，露出疑似鋼筋的結構。熊本縣消防部門指商場內有多人被困；縣警方則表示：「永旺購物中心熊本店發生多宗死亡事件，但要確認確切的死亡人數可能還需要一些時間。」

NHK翌日引述縣消息稱，截至29日凌晨4時，救援人員成功從建築廢墟中移離8人，其中5人受傷但無生命危險，2人證實死亡，另有1人心臟驟停。



NHK於29日報道，證實死亡的2人均為20多歲的女子。日視新聞網前一晚曾表示，搜救隊已成功救出4名年齡在20至40歲之間的人員，他們意識清醒。NHK一度引述縣府消息指，有10人下落不明。

日本媒體就熊本縣嘉島町Aeon商場爆炸的報道：

據《日本放送協會》（NHK）報道，28日晚上6時左右，熊本縣嘉島町永旺購物中心發生爆炸並冒出白煙，多宗報警報告該購物中心發生爆炸。

警方報告顯示，約有200人被疏散至停車場。

當地消防部門其後指，永旺購物中心的2樓在爆炸後倒塌，現場應有多人被困。熊本縣警其後指，商場有多人死亡，但需時確認具體死亡人數。

網上傳出熊本Aeon商場爆炸事發一刻：

NHK直升機於下午6時20分左右拍攝的畫面顯示，建築物的外牆剝落，露出疑似鋼筋的結構。

此外，畫面也顯示疑似屋頂倒塌，屋頂區域出現一個洞。

熊本永旺購物中心附近的一間餐廳員工在接受NHK採訪時表示：「我當時正在餐廳裏打掃衛生，突然聽到一聲巨響。之後，熊本永旺購物中心方向升起了一大片塵土。」

據日本氣象廳稱，嘉島町的震感強度至少為5級，但具體震級尚不清楚。

大量消防車在熊本Aeon商場停泊進行救援：

消防廳官員晚上表示：「目前尚不清楚有多少人被困。由於建築物存在倒塌風險，我們正在考慮如何進入建築物內部進行搜尋，以及是否使用無人機等方案。」

熊本永旺購物中心佔地207,000平方米，擁有約200家專賣店。