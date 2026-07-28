熊本縣7.1級地震　八代造紙廠煙囪折斷　2人心臟驟停9失蹤｜最新

日本熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級強烈地震，九州、四國及本州西部大部分地區都感受到震動，當局指震度達7級，並一度發出海嘯預警。地震造成最少50人受傷，有建築物倒塌或起火，亦有道路橋樑斷裂。位於熊本縣嘉島町的一座Aeon商場在震後發生爆炸，商場2樓倒塌，當地消防部門指多人被困。同縣八代市日本製紙工廠煙囪倒塌，有兩人獲救後出現心臟驟停的徵狀，另有9人仍失蹤。

當局表示已向約30萬人發出前往避難中心通知，首相高市早苗稱會向當地派3600名自衛隊隊員救災。



日本放送協會（NHK）報道，地震發生於28日下午4時27分左右，震央位於熊本地區，震源深度10公里。而在今次地震後，當地持續發生多次黎克特制3.2級以上的餘震，其中一次在天草及蘆北地區的餘震更達6.1級。

根據日本氣象廳的資料，震度7屬於最高級別的烈度，指幾乎所有未固定的傢俱發生移動或傾倒，部分亦可能散落在地上。

日本核能監管機構已通報國際原子能機構，在地震後，仙台核電廠沒有受到任何損壞或安全問題。

日本九州熊本縣周二（28日）下午發生7.1級地震，九州、四國及本州西部大部份地區都有震感。圖為八代市日本製紙工廠煙囪折斷坍塌。（Reuters）

位於八代市的日本製紙工廠煙囪中部斷裂坍塌，當地消防部門報告有9人需要救援，已有部分人獲救，行動仍在進行當中。NHK引述日本製紙員工稱正在確認傷亡，但目前仍未能與工廠員工取得聯繫。

NHK其後引述縣方消息稱，有兩人從該製紙工廠獲救後心臟驟停，另有9人仍失蹤。警方稍早前曾指多人下落不明。

豐田和本田汽車公司均暫停縣內工廠運營。日本半導體設備製造商東京Electron（TEL）宣布暫停縣內兩家工廠29日運營。日本黑貓宅急便、佐川急便亦停止縣內包裹寄送服務。

防衛大臣小泉進次郎稱，正在分批次向當地派出3600名自衛隊隊員，20架飛機已被派往當地從空中收集受災情況。

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日本氣象廳發出海嘯預警，指有明及八代海可能有最多1米高的海嘯，呼籲民眾遠離岸邊。NHK指，海嘯可能已經抵達。美國太平洋海嘯預警中心（PTWC）表示，日本地震的海嘯威脅已經解除。

當地傳媒指，熊本市的地標熊本城有石牆倒塌。九州電力及四國電力表示，佐賀縣玄海核電廠、鹿兒島縣川內核電廠，以及愛媛縣伊方核電廠都未有出現異常。

首相高市早苗指示相關部門與當地政府進行緊密接觸，全力救助受災人士，並適時向民眾發放正確的避難等消息。

地震造成多個地方受損，報道提到，九州自動車道有橋樑出現裂痕；八代市有建築物起火；八代站有貨物列車的機車頭及多個車卡出軌翻側，共同網消息指，九州新幹線內有乘客受傷。

日本熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級地震，九州大部分範圍都感受到強烈震動。（NHK 圖片）

另外在冰川町一間老人院有多名院友和員工在地震中跌倒受傷；同縣宇城市消防部門則表示接獲不少報案。台積電本身在熊本設有廠房，日本內閣官房長官木原稔稱，該廠房未有傳出損毀報告，員工全數疏散至空曠地方。

而在嘉島町的AEON mall熊本在地震中嚴重損毀，外牆變成一片頹垣敗瓦，消息指商場傳出爆炸聲，2樓倒塌，多人傳被困。

熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級強烈地震後，八代站一列貨運列車出軌翻側。（NHK 截圖）

受到地震影響，JR九州宣布，包括九州新幹線及西九州新幹線在內的所有在九州地區列車停駛。

熊本曾在2016年4月16日兩度發生7級以上地震，熊本地區當時大部分地區都錄得5弱至7級震動。而今次亦是自前年1月的能登半島地震以來，日本再次發生震度7的強烈地震。