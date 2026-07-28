美國外交官聯合國安理會退席　抗議法國批特朗普政府人權紀錄

紐約聯合國安理會周一（7月27日）討論烏克蘭問題期間，美國外交官在法國代表發言時集體退席，抗議法方代表批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的人權議題。



據美國廣播公司（ABC News）報道，退席後，美國副常駐代表內格雷亞（Dan Negrea）指控法國「假裝就人權等一切議題向世界說教」，稱「美國在法國自由受威脅的每場衝突中都站在法國一邊」，並「出於同志情誼與相互尊重」而容忍其作秀行為。他強調：「美國仍是世界的自由燈塔，在我們聽取他們政治化的胡言亂語之前，他們必須放棄居高臨下且不敬的言辭。」

資料照片：2026年7月27日，聯合國人權事務高級專員圖爾克在黎巴嫩貝魯特舉行記者會。（Reuters）

退席直接導火線是7月24日法國駐日內瓦聯合國使團在社交平台發文，批評美國反對人權高專圖爾克（Volker Türk）連任。聯合國大會以144票贊成、10票反對、13票棄權通過圖爾克第二個四年任期。

法國使團帖文寫道：「美國曾是個人權燈塔，如今不再。它與朝鮮、尼加拉瓜、馬里及俄羅斯並肩，陷入孤立，世界不再聽它的。」

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）在X反擊，指法國「縱容一些人權最惡劣的施虐者」，並投票支持「一個不斷說教美國、英國、以色列等自由主權民主國家，卻向世界最惡劣壓迫者獻媚」的人。