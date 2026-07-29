熊本地震｜災後自來水變濁當局籲暫勿飲用　東京派特別救援隊支援

日本熊本縣7月28日下午發生規模7.1強震，地震發生後當地自來水變得混濁，熊本市政府呼籲民眾暫勿飲用，並已在多處供水站提供水袋等物資。



熊本市上下水道局在最新公告中表示，市內部分地區出現混濁不清的自來水，當局正檢查供水設施，並建議民眾在確認安全無虞之前，切勿飲用自來水或用來煮食，但仍可用於沖馬桶與清潔。

熊本機場來回航班持續取消，涉及日本航空11個航班和全日空航空2個航班，近1,600名乘客受影響。另外，包括九州高速公路部分路段在內的多條高速公路仍封閉，主要位於熊本縣境內。據JR九州公司稱，九州新幹線將於29日首班車起全線暫停運營，進行軌道和設備檢查。

熊本市上下水道局在最新公告中表示，市內部分地區出現混濁不清的自來水，當局正檢查供水設施。(熊本市上下水道局)

據九州電力公司稱，截至凌晨5點，熊本縣約有35,000戶家庭停電。此外，根據國土交通省消息，九州縣約有14萬戶家庭確認停水。

據日媒表示，東京警視廳災害對策課的「特別救援隊」和「航空隊」周三飛往熊本地震現場，隨後將與熊本縣警察部隊會合，參與縣內災害現場的救援行動。部署計畫持續三天，至31日結束，但相關機構已表示未來有意繼續派遣隊伍。

特別救援隊（簡稱SRT）是一支專門負責災害救援的隊伍，成立於2012年，是日本全國警察部隊中首個此類隊伍，其成立基於從東日本大地震中吸取的經驗教訓，當地稱其為「警察版的超級救援隊」。