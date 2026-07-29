日本熊本強震！居民家中家具全倒　「路燈瘋狂搖晃」極恐怖｜有片

日本九州28日下午4時27分發生芮氏規模7.1強震，熊本縣更觀測到最大震度7。社群上也開始出現網友分享自家遭遇的慘況，不少人的家具倒光、物品散落一地，還有民眾拍到地震發生當下「路燈瘋狂搖晃」的畫面。



日本遇7.1強震 「路燈狂搖」畫面曝

根據日本氣象廳的資訊，這場地震發生在日本時間28日下午4時27分，除了規模達7.1，最大震度也達7級，且震源深度僅10公里，熊本縣觀測到最大震度7，長崎、鹿兒島觀測到最大震度5強。日本目前已針對有明海、八代海發布海嘯注意報。

2026年7月28日，日本南部熊本縣發生震級為7.1級地震，當地Aeon Mall發生嚴重坍塌。（Reuters）

日本網友在社群平台貼出地震造成的慘況：

+ 3

隨著地震發生，不少網友紛紛在社群平台貼出地震造成的慘況，不少民眾貼出家具倒光光、物品散落一地的畫面，還有人拍到家中吊燈在地震當下不停晃動，或是路燈瘋狂搖晃的影片。

此外，也有民眾貼出工廠建築搖晃、家中物品陸續從高處掉到地上的畫面。

不少網友看到前述畫面後，紛紛留言：

「看起來還會有餘震，千萬要小心」

「發生地震了，請注意安全！」



按圖看更多熊本7.1地震相關相片：

+ 4

延伸閲讀：

日本7.1強震！熊本車站「整棟狂晃」宛若布丁 網友驚呆

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】