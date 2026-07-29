熊本地震｜7.1強震增至13死　醫院被人群擠爆　民眾：像打仗一樣

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，周圍多地傳出災情。一名居住在熊本的男子接受媒體訪問時，透露當地醫院在地震後擠滿醫生和病人、宛若「戰地醫院」一樣。另外一名待在「永旺夢樂城熊本」附近的女子稱事發當下只聽到爆炸聲，隨後就被混凝土殘骸壓住，導致左臂和右鎖骨骨折。



熊本7.1強震 民眾曝「醫院慘況」：宛如戰地

日媒報道，隨着熊本28日發生規模7.1強震，災區民眾驚恐不安的聲音此起彼落，1位居住在熊本縣八代市的40多歲男子指出，「地震發生時，我的1位同事在八代市摔倒、髖部骨折，他被送往市政府旁的熊本綜合醫院，地震發生約1小時後，醫院走廊裏擠滿了醫生和病人，就像戰地醫院一樣」。

隨著熊本28日發生規模7.1強震，災區民眾驚恐不安的聲音此起彼落。（Reuters）

男子繼續說道，「由於停電，醫院裏一片漆黑，電梯也無法使用，幾名醫護人員用手電筒抬著病人，我們只能聽到痛苦的呻吟聲，現場一片混亂」。

熊本地震現況▼▼▼

+ 2

熊本爆發強震後，當地大型購物中心「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall Kumamoto）也出現爆炸，造成建築物坍塌，並有多人死亡和多名傷者送醫治療，一位當時待在AEON附近的55歲女子回憶道，

突然一聲巨響，然後我就被壓在混凝土下面了，我的左臂和右鎖骨骨折，大約1個小時後才被送到急診室。

根據日本首相高市早苗29日的說法，目前這場地震導致的死亡人數已上升至13人。

【延伸閱讀】日本熊本強震！居民家中家具全倒 「路燈瘋狂搖晃」極恐怖｜有片

+ 4

延伸閱讀：

預知熊本強震？日本三花貓「光速逃跑」畫面瘋傳 下秒天搖地動

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】