熊本地震｜東瀛遊團困高速團友凌晨始返抵酒店　今一團行程改福岡

日本熊本縣當地時間周二下午（28日）發生7.1級強烈地震，香港東瀛遊一個旅行團乘旅遊巴在高速公路時遇地震，車上15名團友一度被困。東瀛遊董事會主席禤國全今日（29日）指，該團至周二晚上10時才離開高速公路，因路面擠塞最終今凌晨3時才返回酒店，所有人安全。他指，今日繼續有旅行團出發往日本，首日行程由熊本改為福岡。



日本熊本縣當地時間今午約4時27分發生7.1級強烈地震，有高速公路因受損暫時封閉。（東瀛遊提供圖片）

日本熊本縣當地時間今午約4時27分發生7.1級強烈地震，有高速公路因受損暫時封閉。（東瀛遊提供圖片）

旅議會︰約15團200人在九州 視乎情況調動行程

旅議會總幹事楊淑芬表示，暫時估計約有15個旅行團在九州，涉及約200名旅客，全部人安全。包括熊本行程的旅行團，會視乎情況調動行程。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，暫時估計大約有15個旅行團在九州，涉及約200名旅客。（資料圖片）

東瀛遊︰15團友一度被困高速公路 所有人安全

東瀛遊主席禤國全表示，目前共有7個團在九州，總人數大約140人，所有人安全。昨日其中一團乘坐的旅遊巴在熊本高速公路行駛期間遇到地震，高速公路受損暫時封閉，車上約有15名團友一度被困，及至晚上10時才離開高速公路，由於路面擠塞，最終在凌晨3時才返回酒店，沒有人受傷。

兩旅行團今如常往日本 一團行程改往福岡

他指，今日有兩個旅行團如常出發前往日本，其中一團約20人由香港出發，另一團約32人由澳門出發。他解釋航空公司如常運作，港府亦未就當地情況發出外遊警示，強調會把關，確認安全才出發。

他表示，其中香港團首日行程由熊本改為福岡，視乎情況決定最後一日會否如常到熊本觀光，否則由其他行程代替；澳門團行程則不涉及熊本。

東瀛遊主席禤國全表示，暫時有15名團友因高速公路封閉而行程受阻，目前所有團友安全。（資料圖片）

縱橫遊：本周涉熊本觀光和住宿 將改往福岡

縱橫遊常務董事袁振寧昨稱，有3個團在九州大分旅遊，涉及約60名團友，地震期間所有團隊正乘坐旅遊巴前往大分，由於當地震度只有4級，因此感覺不明顯，暫無特別情況。

縱橫遊今日指明日入住熊本縣的旅行團將改為福岡，而明日（30日）及後日（31日）的熊本景點，將改為太宰府及糸島。因高速公路可能繼續停駛，熊本酒店亦有少許電力故障。此外，今個星期入住及遊覽熊本的旅行團，亦會改為福岡酒店及景點。