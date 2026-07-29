熊本地震｜多間工廠受影響停工涵蓋半導體特行業　包括豐田、Sony

日本熊本縣7月28日發生 7.1 級地震，造成至少13人死亡。當地有許多知名製造商工廠位於震區附近，涉及汽車、半導體及食品等領域，當中包括豐田汽車（Toyota）、Sony 等產業巨頭，現時均遭受不同程度的影響而需要停工停產。



汽車業

豐田汽車在地震發生後，暫停位於福岡縣的三個工廠生產工作，並在29日上午一度重開。不過豐田隨後又宣布，這三間工廠將在29晚至31日繼續停工，強調將安全放在首位，公司會在進行評估後，視乎具體情況再安排8月3日之後的復工計劃。

本田汽車（Honda）位於熊本縣的工廠受地震影響，其中工廠因震後漏水造成設備受損，目前正全力搶修，因此決定停工至31日。此外，本田旗下的汽車零件製造商Astemo位於熊本縣的工廠也受到地震影響，少數員工受輕傷，工廠目前已經停工。

2026年7月28日，日本熊本縣，圖爲日本製紙工廠的烟囪受地震影響倒塌。（Reuters）

半導體

索尼（Sony）集團位於熊本縣的半導體工廠因地震停工，尚未知工廠具體情況。

台積電在熊本縣的工廠因地震一度緊急疏散全體員工，並在周二當晚進行檢查，初步確認工廠無恙，另一方面，台積電視乎後續可能發生餘震的情況，暫停工廠附近的另一座廠房的施工工程。

三菱電機位於熊本縣的一間半導體工廠，因尚未完成設施安全檢查，現已暫停營運，目前尚未敲定明確的復工時程。

瑞薩電子公司（Renesas Electronics）周三表示，已經在地震後停止位於熊本市的兩間工廠的營運，所幸無工人受傷，其中一間工廠天花與墻面受損，另一件工廠發生漏水，目前正在對工廠進行全方位檢查。

東京電子暫停位於熊本縣的一間工廠營運，雖然廠房與設施並未遭受重大損壞，但為全面檢查，仍決定實施預防性停工。

食品及飲品業

可口可樂表示，因周二發生的強烈地震導致位於熊本市的工廠設施受損，現已停工，並稱將持續與相關機構合作，確保員工安全、排查設施與設備，並評估對產品供應的影響。

三得利（Suntory）一間工廠部份設施受損，工人在28日的地震發生後已經全數撤離，為確保安全已於周三暫停營運。

森永乳業表示，位於熊本市的一間食物工廠，遭震後連續的餘震影響，周三起暫停停工，公司強調工廠未受到損壞，但出於安全考量，仍決定停工。

山崎面包位於熊本一間工廠因需要檢查設施，現已停工。

印刷業

日本製紙位於八代市的工廠煙囪中部斷裂坍塌現已停工，正在評估損失情況，復工日程尚未確定。

日本凸版控股（TOPPAN Holdings）位於熊本縣的工廠為進行設施檢查已與周二停運。