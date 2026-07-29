馬來西亞警方在柔佛州森林城市搜查32處網路詐騙場所　逮捕335人

馬來西亞柔佛州員警總長拉哈曼（Datuk Seri A.B. Rahaman）說，警方在丹絨古邦森林城市（Forest City, Tanjung Kupang）及振林山一帶突擊搜查了32處涉嫌網路詐騙的場所，逮捕335人，並繳獲價值約100萬令吉（約192萬港元）的資產。



路透社報道，拉哈曼星期二（7月28日）在臉書上發佈的一段影片中說，此次行動於7月15日展開，搜查了兩個被認定為網路詐騙園區聚集地的區域。

拉哈曼說，嫌犯來自兩個不同團夥。關於第一個團夥，被捕人員年齡介於20歲至58歲，其中包括309名中國公民、19名印尼公民、3名馬來西亞公民和4名緬甸公民。

他還說，警方繳獲了價值約100萬令吉、用於實施詐騙活動的設備和工具，包括313台桌面電腦、1557部手機、17台筆記型電腦、一輛汽車等。

馬來西亞柔佛州員警總長拉哈曼（Datuk Seri A.B. Rahaman）說，嫌犯來自兩個不同團夥。(新聞截圖)

他說：「詐騙活動主要涉及投資詐騙和愛情騙局，目標受害者為外國人，特別是中國人和印尼人。」

關於第二個團夥，其中有54名中國人和2名馬來西亞人，他們涉嫌冒充律師事務所，並以虛假的網上投資和加密貨幣等手段行騙。

所有被捕的外國人均無法出示合法入境證件。柔佛警方將申請驅逐令，交由移民局跟進。

本文獲《聯合早報》授權轉載

