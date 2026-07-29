熊本地震後迎熱浪至少連續11天「猛暑日」恐衝40℃　兼逢颱風逼近

日本熊本縣7月28日（周二）發生7.1級地震，造成數千戶家庭停電，鐵路服務中斷，並引發海嘯和餘震預警。除地震外，熊本還將面臨極端高溫天氣與颱風「白海豚」的逼近。



這次地震對熊本縣打擊甚大，台灣前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋分析指，熊本這次地震威力極大，瞬間釋放的能量等同於「22顆原子彈」爆炸。

著名旅遊景點熊本城的城牆被震到倒塌，深受本地人歡心的嘉島町「永旺夢樂城熊本」（Aeon Mall Kumamoto）亦發生大爆炸兼冧樓。

八代市更是成為重災區，地面出現向外延展的裂縫，最大地殼位移約84厘米，房屋、工廠煙囪、店鋪橋樑、神社、寺廟、鳥居均出現倒塌情況。

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除了地震，朝日電視台報道，熊本地區29日最高溫可能會達到35攝氏度，若當天測得攝氏35度以上的氣溫，這將是當地連續11天出現「猛暑日」。

日本氣象協會本社氣象預報士石榑亜紀子稱，截至下午1點，熊本縣高佐町和朝霧町氣溫達35.8℃，熊本市氣溫達35.0℃，其他許多地區也遭遇極端高溫，即使站在陰涼處也感覺非常悶熱，給震後重建工作帶來許多不便。

石榑亜紀子稱，熊本縣預計週末氣溫將接近攝氏40度，打破歷史紀錄。根據石榑亜紀子發布的天氣預報圖，8月3日的氣溫介乎28至39攝氏度，4至5日，熊本最高溫度為攝氏38度，最低溫度為攝氏28度。

熊本最高溫度恐衝40℃ 兼逢颱風即將來襲

《熊本日日新聞》則報道，8月2日氣溫也可能達攝氏40度。而第13號颱風「白海豚」7月27日下午2時在西北太平洋洋面，即北緯13.3度、東經176.4度生成。根據預測，「白海豚」或在8月5至6日前後逼近本州東京或九州南部。

熊本緊鄰南九州。對於剛剛遭遇強震的熊本來說，倘若再被「白海豚」吹襲，其所帶來的狂風暴雨很可能會帶來二次災害，例如導致更多建築倒塌和增加發生山泥傾瀉的風險，對災後救援來說，也算是一次重大的考驗。