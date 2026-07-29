日本熊本地震｜七旬翁遭樑柱壓臉慘死　弟悲嘆：只希望他沒有受苦

日本熊本縣28日發生最大震度7地震，已導致至少13人死亡。宇城市一名73歲農民遭倒塌住宅壓住身亡。同住的弟弟接獲姊姊通知後趕回家，發現哥哥倒在床上，臉部被疑似倒塌樑柱的木材壓住。弟弟悲痛表示：「只希望他沒有受苦，現在只能想到這件事。」



據《每日新聞》報道，地震發生後，66歲男子杉浦成生在工作場所接到姊姊來電，得知哥哥杉浦臣夫失聯。他隨即趕回住家，卻發現哥哥躺在床上，臉部被疑似屋樑的倒塌物壓住，沒有呼吸心跳。

2026年7月29日，日本熊本縣八代市發生7.1級地震，地震後建築物倒塌。（Reuters）

成生隨後在車內過夜避難，整晚沒有睡着，回憶起哥哥時，他表示：「他雖然是個沉默寡言的人，但其實有不少朋友。」說完後便再也說不下去。

車中過夜避難 居民憂餘震與生活難題

熊本強震發生隔天，災區陸續傳出災情。部分地區因停電、停水導致地方政府運作受阻，甚至無法開設指定避難所，受災居民只能暫時在車內過夜，對後續生活感到不安。

2026年7月29日，日本南部熊本縣發生7.1級地震，八代市為重災區，八代神社的禮拜殿崩塌。（Reuters）

熊本縣氷川町政府在地震後陷入停電與停水狀態，雖使用緊急發電機維持部分照明，但截至29日上午，公所內所有電腦仍無法使用，負責發布居民安危、避難資訊及災害狀況的防災網站也無法更新。由於町內多處道路出現裂縫、高低落差，並有房屋倒塌，原定11處指定避難所也無法開放，當局改開放3所小學及2所中學操場，供民眾車中避難。

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「完全睡不着」 八代避難居民驚魂未定

在觀測到震度6強的八代市，「八代社區中心」設置避難所，收容約140名因住宅或生活基礎設施受損的居民。民眾在持續發生的餘震中度過一夜，心情仍充滿不安。

77歲藤本富雄與76歲妻子和子，地震後先在自家附近停車場車中過夜，隔天才進入避難所。兩人住家內部因地震導致櫥櫃倒塌、餐具破裂，幾乎無法行走，加上停電停水無法煮飯，只能靠餅乾度過一晚。和子疲憊表示：

就算睡在車裏，也一直感覺到搖晃，完全睡不着。

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