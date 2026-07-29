Jared Leto遭控性侵　3名女性據稱事發時仍是未成年

奧斯卡得獎演員兼樂團Thirty Seconds to Mars主唱謝拉力圖（Jared Leto）多年來性侵醜聞不斷。英國廣播公司（BBC）近日發布的紀錄片中，3名女性指控在未成年時期遭謝拉力圖性侵，另有6名女性指控遭其性騷擾。



英國廣播公司（BBC）報道，三名女事主稱於2002年至2016年間遇見謝拉力圖，當中，女事主Isabel（化名）指自己在17歲時於汽車旅館浴室內被迫為謝拉力圖手淫。

女事主Clara（化名）則指自己在17歲時於加州與謝拉力圖發生性行為，由於她當時未成年，根據該州法律被視為「法定強姦」（statutory rape），Clara稱謝拉力圖當時對此「不以為然」。

《創戰紀：戰神降臨》由奧斯卡金像男配謝拉力圖主演。（《創戰紀：戰神》電影劇照）

女事主Etta（化名）則指自己曾遭到謝拉力圖誘導操控，稱自己16歲時，謝拉力圖濫用其名人地位，多次致電並在期間作出明顯性暗示，包括問她是否是處女、有無特殊癖好等，當中至少一次提議兩人應該發生性關係。

另有曾是模特的女事主Alex（化名）稱自己在19歲時遭謝拉力圖威脅性騷擾，並一度與對方在酒店房間獨處。Alex表示，她當時為了保護自己而向對方謊稱自己17歲，但當時41歲的謝拉力圖就說「年齡只是個數字，而且我們現在在歐洲」。

2025年9月30日，德國柏林，奧斯卡得獎演員兼樂團Thirty Seconds to Mars主唱謝拉力圖（Jared Leto）在洪堡論壇（Humboldt Forum）出席電影《創戰紀：戰神降臨》的首映會。（Getty）

謝拉力圖自1990年代已頗具名氣，他憑藉《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）奪得2014年奧斯卡最佳男配角獎，曾參演《搏擊會》（Fight Club）、《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）、《自殺特攻》（Suicide Squad）等電影，最近則參演了《宇宙天王》（Masters of the Universe）。

他擔任主音的知名搖滾樂團Thirty Seconds to Mars成立於1998年，預計將於明年春季在歐洲和英國舉行巡演，包括在倫敦O2體育館及曼徹斯特Co-op Live場館舉行演唱會。