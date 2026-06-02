俄男當眾擄女童企圖性侵　同伴極力阻攔終引成年女子營救｜有片

俄羅斯秋明市（Tyumen）近日發生一宗駭人性侵未遂事件，一名44歲男子當著多名孩童的面，強行帶一名女童進公寓入口，企圖性侵，現場另外兩名孩童極力阻攔，所幸一名路過女子及時出手阻止，成功救下落難女童，犯案男子隨後遭警方逮捕。



閉路電視的畫面顯示，案發時男子強行帶走女童，女童拼命掙扎逃跑。現場另一女童急得直跺腳，並試圖拉住落難朋友雙腳；另一男孩衝上前制止男子，用力阻止其關門，但皆因力量懸殊未能成功。男孩則在門口大聲呼救，最終吸引一名成年女子介入。

據俄媒《消息報》（Izvestia）報道，這名見義勇為的女子名叫尤莉婭（Yulia），她駕車途經現場時聽到孩童尖叫哭喊聲察覺異狀，立刻停車衝入樓內。

孩子們告訴尤莉婭，「有個叔叔想把女孩帶走」。尤莉婭走進入口時，看到一個男人試圖虐待一個孩子，她及時喝止男子、救下女童，同時拍下嫌犯畫面留存證據。

女童父親聽見戶外動靜後趕來安置孩童，尤莉亞則立即撥打緊急電話，協助警方迅速鎖定並逮捕犯案男子。女童母親表示，一家人並不認識疑犯，事後心理醫生已介入輔導，女童身心狀況穩定，未出現恐懼情緒。嫌犯前妻受訪時稱，從未發現其有異常行為，雙方育有一女且維持聯繫。