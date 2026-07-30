美沙聯合打擊伊拉克親伊朗武裝致20死 回應沙特石油設施遭襲
撰文：張涵語
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據伊拉克武裝聯盟「人民動員部隊」（Hashed al-Shaabi）稱，美國和沙特7月29日對伊拉克發動空襲，造成至少20名武裝分子死亡，其中包括數名伊朗人。美國和沙特表示，此次針對伊拉克境內受伊朗支持的武裝分子進行打擊，是為回應先前美國軍隊及沙特石油設施所遭受的襲擊。
法媒報道，「人民動員部隊」稱根據初步統計，至少有20名武裝人員「殉難，另有32人受傷」。而在迪亞拉省的一次空襲中，有五名伊朗顧問喪生。
「人民動員部隊」成立於2014年，旨在打擊聖戰士，之後正式併入伊拉克武裝部隊。該部隊目前包括一些隸屬於伊朗支持武裝組織的旅級單位，這些單位以單方面行動而聞名。
美國總統特朗普（Donald Trump）透露，這次空襲是與伊拉克政府協調進行。美方此前不斷向巴格達施壓，要求解除親伊朗組織的武裝。這些組織經常襲擊美國在伊拉克的設施，並長期以來呼籲美軍撤離。
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