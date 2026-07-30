特朗普：若中國向伊朗提供武器　我會感到失望

美國總統特朗普（Donald Trump）週三說，如果中國向伊朗提供武器，他會對中國感到「失望」。特朗普再次提到，中國國家主席習近平此前曾向他保證，北京不會向德黑蘭出售武器。



據路透社報道，伊朗預計數周內收到400枚中國製造的可擕式導彈。特朗普週三（7月29日）在白宮對此回應說：「這令人驚訝。我的意思是，這類事情確實會發生，但這確實令人意外。」

他補充說：「他（習近平）曾非常堅定地告訴我，他不會參與其中，但他也知道如果發生這種情況，我會相當失望。我想他會在9月24日來訪。」

特朗普指的是習近平計畫於今年晚些時候赴美出席峰會。

路透社早前報道稱，這批可擕式防空系統將經巴基斯坦運往伊朗，但報道未明確說明是通過空運還是陸運。中國外交部此前已駁斥路透社這篇報導「毫無事實依據」。

這張2026年7月16日從阿曼拍攝的照片可見，有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

特朗普此前曾對中國可能在戰爭期間向伊朗出售武器表示擔憂。今年4月，他稱習近平曾在一封信中告訴他，北京並未向伊朗提供武器。

彭博社報道指出，中國並不直接向伊朗輸送武器，但確實向德黑蘭提供軍民兩用技術。

特朗普曾威脅，將對向伊朗提供武器國家的商品徵收50%關稅。若這一威脅付諸實施，可能徹底改變中美經貿關係。從更廣泛的層面來看，伊朗戰爭持續加劇全球兩大經濟體之間的緊張關係。霍爾木茲海峽封鎖擾亂了中國的能源供應，而中國正是伊朗石油的主要買家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

