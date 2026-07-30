特朗普「爆粗」威脅報復伊朗突襲　美國制裁6涉與伊相關中港實體

美國7月28日稱伊朗革命衛隊發射彈道導彈突襲約旦境內的美軍基地，伊方後來證實相關說法。美媒霍士新聞（Fox News）翌日報道指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）受訪時「爆粗」威脅報復伊朗。美國同日再對被指與伊朗相關的實體和油輪實施新制裁，其中包括6個位於香港和中國內地的實體。



霍士新聞29日報道，特朗普告訴霍士新聞記者Trey Yingst，駐約旦美軍當時只有幾分鐘時間做出反應，攔截來襲的伊朗彈道飛彈，美國之後將狠狠報復伊朗。他說：「我們將狠狠揍他們（伊朗）一頓。」（We're going to beat the fuxking shxt out of them）

約旦軍方稱，他們攔截並摧毀了五枚伊朗飛彈，目前尚無人員傷亡或財產損失的報告。

2026年7月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪密歇根根州，於通用汽車（General Motors）的試驗場發表講話。 （Reuters）

伊朗發動突襲後，美國隨即宣布美軍與沙特武裝部隊同日在伊拉克境內，對與伊朗結盟的武裝組織發動精準打擊。

談到在伊拉克的行動時，特朗普稱美國與伊拉克政府協調發動攻擊，後者沒有明確回應該說法，僅表示只有伊拉克政府才有權對在其領土上發生的襲擊作出回應。

中東地區局勢在上述事件發生後，一度再趨緊張，但特朗普表示與伊朗的談判將持續進行。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

美國制裁10實體與8運油輪 稱與伊朗有關

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）同日稍後宣布，制裁更多與伊朗有關的10個實體與8艘運油輪。

據財政部網站，被加入制裁名單的中港實體為Qi Hang Ship Management Limited、Confident Apex Limited、Billion Nexus Int’l Co., Limited、Nevada Spirit Company Limited、Marinova Freight Limited、Vast Mighty Limited（在香港及馬紹爾群島註冊）。

另外，名單亦涵蓋2間總部僅設於馬紹爾群島的實體以及2間伊朗本土實體。

這張2026年7月16日從阿曼拍攝的照片可見，有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

美方表示，入列名單的8艘油輪及其關聯公司自2022年起，合共將數百萬桶伊朗原油及石油產品運往中國及阿聯酋。