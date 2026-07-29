路透：中國防空導彈數週內運抵伊朗　中方斥毫無根據

路透社29日引述消息人士報道，伊朗將在數週內收到首批中國製造的肩扛式地對空導彈（MANPADS），數量最多達400套，當中包括前衛－12（QW－12）及飛弩－16（FN－16）導彈，總價值約6000萬至7000萬美元。中國外交部回應稱相關指控「毫無根據」。



伊朗此次採購包括300至400套前衛－12（QW－12）及飛弩－16（FN－16）導彈，兩者均為紅外線導引、地對空短程防空武器，主要用來攻擊低空飛機、直升機與無人機，可用於保護軍事設施與關鍵基礎建設。

這張截圖取自一段發布於2026年7月15日社交媒體視頻，顯示伊朗恰巴哈爾港（Chabahar）冒出濃煙。（Reuters）

消息人士還透露，根據雙方制定的計畫，首批武器交付將從中國烏魯木齊空運，經巴基斯坦轉運至伊朗。不過，雙方已簽署協議，但交付時間、數量以及其他執行細節仍可能改變。

據悉，這筆交易由位於香港的「中青寶上國際投資」（Zhongqing Baoshang International Investment）所簽署，消息人士透露，這家公司在伊朗方面與中國供應商之間扮演中介角色。

圖為FN-16肩射式防空導彈。（X@ConflictTR）

報道指出，今次採購是自伊朗與美國、以色列爆發戰爭以來，德黑蘭強化短程防空能力已知規模最大的行動之一，若完成交付，伊朗短程防空武器庫將得到大幅擴充。

伊朗外交部未有立即回覆傳媒查詢。巴基斯坦國防部公共關係部門（ISPR）稱有關說法是「完全捏造而且不實」。中國外交部回應稱「有關報導完全沒有事實依據。中方始終致力於勸和促談、推動結束衝突。」