加州16歲救生員無懼巨浪勇救男童　特朗普稱讚將頒最高榮譽｜有片

美國加州7月25日有一名10歲男童在海邊戲水時遭巨浪捲走，一位16歲救生員見狀，隨即衝入洶湧大海中緊抱住男童，並在多次遭到三米高巨浪淹沒的情況下仍咬牙堅持，最終在同僚及市民的支援下成功將男童救回岸上。當日的救援過程片段其後在網上瘋傳，連美國總統特朗普（Donald Trump）亦公開發文稱讚，指其行為英勇，並表示將邀請他到白宮向其授予最高平民榮譽。



紐約郵報報道，事發於上周六下午約3時半，原本平靜的加州聖克魯斯海灘（Santa Cruz beach）突然湧起巨浪，一名男童當時正於海邊戲水，突遭巨浪連人帶板沖離海岸約10多米外，男童因大量嗆水加上體力不支及手腳癱軟陷入危險。正在打暑期工、年僅16歲的新紮救生員威廉斯（Ryder Williams）發現後，毫不猶豫衝入海中救援。

從網上的片段可見，威廉斯迅速將救生浮條套在男童身上並將其緊緊抱住。期間，連續數個高達3米的巨浪接連拍打而來，多次將兩人完全淹沒，情況相當驚險。然而，威廉斯憑藉頑強意志在水中苦苦支撐，緊緊捉實男童未有放手。隨後，現場數名成年男性一度嘗試上前支援，但因浪勢過於洶湧，隨時有被捲走的危險，被迫退回岸上。

經過數分鐘的生死搏鬥，另一名救生員及時趕到支援，兩人合力抵抗強勁水流，最終成功把男童順利拖回岸上。救援結束後，兩名救生員與男童均筋疲力盡，所幸男童並無大礙。

有關的片段其後引起網民熱議，不少網民大讚威廉斯是「了不起的英雄」，認為他不只拯救了男童，還拯救了一個家庭。特朗普也在社交平台X轉發報道並大讚他英勇，他預告將會邀請他和家人一同前往白宮，並向其頒發最高平民榮譽，形容「他非常勇敢，當之無愧！」。

威廉斯的父親Shane表示，全家人仍在消化這個突如其來的消息。他說：「Ryder只想做一個普通的孩子，在這個夏天努力工作，服務和保護他的社區。我真的為他感到驕傲，他是個了不起的孩子。」當被問及他們是否會前往華盛頓特區時，父親表示，「我不確定。白宮方面還沒有人聯繫我們。」目前，威廉斯已經回到救生站繼續工作。