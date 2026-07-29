美國將多間中國高校納入黑名單　商務部批評將科研合作政治化

美國防部此前7月23日更新公布「從事問題活動的外國科研機構清單」（1286清單），對中方部分科研機構實施列單制裁。中國商務部7月29日對此表示強烈不滿、堅決反對，並指責美方將科研合作政治化。



中國商務部指，美方不斷泛化國家安全概念，人為設置歧視性壁壘，將科研合作政治化、武器化、工具化，阻礙中美科研領域交流合作，這與全球科技創新合作大勢背道而馳。

中方敦促美方停止對中國科研機構無端抹黑，儘快糾正錯誤做法，為中國科研機構提供公平、公正、非歧視待遇。中方將採取必要措施，維護中方科研機構的正當合法權益，為正常科技交流合作保駕護航。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，中美兩國國旗在北京天安門前隨風飄揚。（Reuters）

美國國防部近日公布最新《國防授權法》第1286條名單，將中國、俄羅斯及伊朗的130家高等院校及科研機構，列入被認為對美國家安全構成威脅的外國機構名單。名單中有88間中國機構，包括復旦大學、上海交通大學等多所高校。