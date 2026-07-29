美國沙特聯合打擊伊拉克親伊朗武裝　稱對方企圖襲擊能源設施

美國中央司令部7月28日表示，美軍與沙特阿拉伯武裝部隊當日在伊拉克境內對與伊朗結盟的武裝組織發動精準打擊。美軍稱，這些恐怖分子受伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指使，企圖襲擊美軍和沙特能源基礎設施。



美國中央司令部稱，美軍與沙特戰機對伊拉克東部多處恐怖分子後勤及武器據點發動空襲，以此強力回應過去72小時內由伊朗伊斯蘭革命衛隊策動的30多宗無人機空襲。

美方指，2026年2月至4月期間，在伊拉克境內，與伊朗結盟的恐怖主義民兵組織曾對美國公民及設施發動超過600次襲擊企圖。美軍警告，伊朗革命衛隊及其恐怖主義代理組織必須停止這些攻擊，以免招致美軍進一步的軍事反擊。

美國中央司令部此前亦表示，伊朗革命衛隊於美東時間7月28日下午5時45分，從伊朗發射多枚彈道導彈，企圖對中東區內的美軍基地發動突襲，但所有導彈均被成功攔截。