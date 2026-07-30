熊本地震｜縱橫遊指對港人遊日意欲影響微　身處九州團景點轉福岡

日本熊本縣熊本地區7月28日發生7.1級地震，九州、四國及本州西部大部分地區都感受到震動。今日（30日）當地時間清晨5時16分左右，熊本縣再發生4.6級地震，震源深度10公里。



7.1級地震發生時，縱橫遊有三個旅行團正身處九州等地，但不在熊本，縱橫遊執行董事袁振寧今早在電台節目表示，原定今日會有一個旅行團前往熊本遊覽並於當地過夜，已即時調整行程，將原本前往熊本的景點及住宿全部轉往福岡。



2026年7月29日，日本熊本縣28日發生7.1級地震後，位於該縣嘉寶町的Aeon購物中心發生爆炸，圖為熊本縣警方拍下商場2樓爆炸後的情況。（Reuters）

地震一刻部份團友感恐慌

袁振寧在港台節目《千禧年代》中表示，地震發生時縱橫遊共有三個旅行團位於九州地區，分別身處別府及福岡等地區，無團友在熊本市內。袁指團友手機發出地震警報，部份團友一度感到恐慌，「即係電話突然間響啦啲警報，成架旅遊巴行緊嗰時響，大家都有少少恐慌。」

袁振寧又指，昨日有一個旅行團剛抵日本，原定前往熊本遊覽並於當地過夜，而旅行社已於昨晚通知團友更改行程，將行程及住宿全部轉往福岡。

縱橫遊指有已報團旅客查詢暑假後九州團安排

袁振寧指未來七天會有約三個旅行團，約70人會出發前往九州，大前提是安全第一，至於退款或退團要求，他表示有收到相關查詢，甚至暑假後的旅行團亦有顧客查詢，「我哋都係話，仲有兩個月都睇多陣情況先再做決定」。

縱橫遊執行董事袁振寧。 （資料圖片）

袁振寧認為，今次事件對港人遊日意欲影響不大，亦相信當地復速度，「我相信真係一、兩個月之後都會淡忘咗。」袁振寧最後提醒身在當地或準備前往日本的旅客，應隨時注意防震安全，例如在室內應躲喺桌下並保護頭部、確保手機電量充足以便接收緊急警報等。