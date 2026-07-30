韓國自研超音速戰機KF-21完成研發　首架量產機預計9月交付空軍

韓國自研超音速戰鬥機KF-21「獵鷹」研發工作星期三（7月29日）正式結束。項目歷時約10年7個月，首架量產機預計今年9月交付韓國空軍。



韓國防衛事業廳稱，相關儀式當天在廣尚南道泗川市韓國航空宇宙產業公司（KAI）總部舉行。韓國政府部門、相關機構和企業負責人，以及參與共同研發的印尼國防部代表出席儀式。

韓聯社報道，KF-21專案於2015年12月啟動，首架量產機已於今年3月下線。防衛事業廳當天宣佈研發階段結束，並表示將按計劃在今年9月向韓國空軍交付首架量產機。按照後續安排，到2028年，韓國空軍將接收首批40架量產機；到2032年，另外80架也將完成交付。

隨着KF-21完成研發，韓國成為全球第八個成功自主研製4.5代及以上超音速戰鬥機的國家。（Getty）

KF-21投入使用後，將逐步替代已經退役的F-4戰機，以及計畫明年退役的F-5等老舊機型，成為韓國空軍提升戰力的重要裝備。

隨着KF-21完成研發，韓國成為全球第八個成功自主研製4.5代及以上超音速戰鬥機的國家。KF-21屬於4.5代戰機，配備綜合電子戰系統，最大飛行速度為1.81馬赫，續航里程2900公里，最大載荷能力7.7噸。經過後續性能改進後，KF-21還有望具備一定隱身能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

